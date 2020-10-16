Так, учасники "референдуму" та сепаратистських мітингів з Ясинуватої тепер говорять, що "влада" самопроголошеної республіки їх обдурила, а надії на "щасливе життя" з Росією не збулися.

В Ясинуватій можна побачити порожні вокзал і привокзальну площу, залізничні рейки, що іржавіють від багаторічного простою, а також тотальне безробіття, зростання цін і повну відсутність перспектив.

В окупованій Ясинуватій, де раніше практично цілодобово вирувало життя, тепер практично ніяких залізничних перевезень немає - ні вантажних, ні пасажирських.

До недавнього часу звідси ходив потяг на Луганськ, але в зв'язку з карантином його скасували ще навесні і, незважаючи на обіцянки місцевої "влади", так і не відновили.

Жителі міста розповіли журналістам про безробіття, про те, що з якоїсь незрозумілої простим людям причини в Ясинуватій багато продуктів і товарів коштують дорожче, ніж на інших територіях "ДНР". В місті в неробочому стані перебувають два підприємства, які були колись пріоритетними роботодавцями, залізнична станція і машинобудівний завод.