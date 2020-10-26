Дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський попередив українців про нове погіршення ситуації з коронавірусом

За його прогнозами, різке зростання захворюваності коронавірусом в Україні відбудеться, швидше за все, з середини жовтня – з початком опалювального сезону. Тобто біда вже близько маячить над українцями.

Про це він повідомив на своєму офіційному сайті.

При цьому він пояснив, що це трапиться не тому, що має місце повне ігнорування запобіжних заходів, а тому, що ми традиційно протягу боїмося більше, ніж коронавірусу.

"Те, що в наших школах називається "запобіжними заходами", це, в більшості випадків, з епідеміологічної точки зору, – абсолютна маячня. Діти в масках на прогулянках, закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом, малюки, які миють руки з ранку до ночі", – написав він.

Комаровський розповів, що люди не можуть додуматися, що в класі перш за все потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря.

"Легше ж відмити гроші на масках, санітайзерах, на миття підлог хлоркою, на нещасних дітях в масках ... вони в масках, поки на них камера дивиться, а потім знімають, щоб хоч трохи подихати. А ви самі спробуйте подихати в масці в кімнаті, де температура + 26 і вологість повітря 20%!"- пояснив він.

Тому в школах, на думку Комаровського, не повне ігнорування запобіжних заходів, а "повна відсутність логіки і здорового глузду".

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Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.

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