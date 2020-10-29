І це в розпал епідемії!

Міністерство охорони здоров'я України спіймали на брехні

Як передає Politeka.net, на цікавий нюанс вказали на Telegram-каналі "Klymenko Time".

"Подивіться як за місяць, наприклад, змінилися Вступні щодо забезпечення ліжок хворих коронавірусом киснем. У вересні цифру 80% забезпечення киснем обіцяли в жовтні. Через місяць обіцяють вже до кінця року", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження, автори каналу прикріпили два скріншоти:

"Очевидно ж, що справи йдуть настільки добре, що не гріх сто лямів і на патріотичне кіно віддати, вірно?",- підсумували журналісти.



Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін схвалив проект постанови, який дозволяє використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, не тільки для покриття витрат на виробництво всього телевізійного серіалу, але і для підтримки реалізації окремих періодів.

Нагадаємо , скандал, Кабмін знайшов нове застосування грошам для онкохворих: "60% суми забрали на...".

Як повідомляла Politeka, на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація з 1 березня.