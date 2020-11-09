Вакцина-кандидат від COVID-19 показала більш ніж 90% ефективності

Зокрема, американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність в 90% випадках.

Про це повідомляють видання The Gardian, Bloomberg і Reuters.

Передбачається, що після отримання дозволу від регуляторів препарат надійде в обмеженій кількості (до 50 млн доз) для вакцинації людей з груп ризику. Але варто зазначити, що відповідні результати все ж є тільки попередніми.

У Pfizer стверджують, що серйозних побічних ефектів при застосуванні препарату не було.

"Сьогодні великий день для науки і людства. Перший набір результатів нашого випробування вакцини проти COVID - 19 на третій фазі надає початкові докази її здатності запобігати вірусу", – заявив голова та виконавчий директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

Відзначається, що компанії продовжать випробування, а це означає, що існує ймовірність зміни рівня ефективності вакцини.

Там додали, що збір необхідних даних з безпеки вакцини займе час до третього тижня листопада, після чого експерти направлять досьє на затвердження регулюючим органам. Швидке ліцензування, як передбачається, може означати, що перші дози будуть отримані медичним працівникам до кінця року.

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