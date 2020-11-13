На Донбасі була зафіксована важка бронетехніка Російської Федерації

Свою думку висловив ведучий і співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов на своєму каналі в YouTube.

Ведучий та історик розповів, чи працює в східній частині режим припинення вогню, а також, що означає створення нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

Він підкреслив, що 27 липня цього року Україна і представники самопроголошених республік разом з Росією підписали мирну угоду. Згідно з цим документом на Донбасі повинні припинити стріляти, оскільки війна там йде з 2014 року.

За словами Дмитра Снєгірьова, 10 листопада цього року українська сторона повинна була відкрити два КПВВ в Донецькій і Луганській областях. У свою чергу, 6 листопада український президент разом з партнерами із Заходу офіційно відкрив КПВВ у місті Щастя.

"На мою думку, відкриття двох КПВВ, є елементом компромісу української сторони. З 2015 року представники так званої ЛНР вимагали одночасного відкриття двох КПВВ і в щасті, і в Золотому. Тоді, як українська сторона наполягала, спочатку, на відкритті КПВВ у Золотому, а у зв'язку з погіршенням ситуації це питання було заблоковано", - зазначив ведучий.

Він підкреслив, що, відповідно до інформації від ЗМІ, сьогодні на Донбасі продовжують помічати техніку. Так, на Сході помітили присутність важкої російської бронетехніки.

"Стале перемир'я, про яке розповідають у засобах масової інформації, фактично, не виконується. Питання безпеки не варто прив'язувати в моменті виконання політичних домовленостей", - стверджує історик.

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що вже є нове рішення з приводу того, що з 10 листопада повинні були запрацювати всі КПП. За його словами, "армія стала заручником політичних ігор".

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