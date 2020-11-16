Український уряд хоче знищити дрібний бізнес, тому потрібно йти на вулицю і страйкувати

Таку думку висловив підприємець і політичний аналітик, а також відеоблогер Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

За словами блогера, в понеділок, 16 листопада, в Києві відбудеться мітинг, на який вийдуть підприємці. Всі вони вийдуть на акцію протесту у зв'язку з введенням карантину вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю діятимуть певні обмеження.

"Це чиста маячня. Ось два дні розігнати всіх по домівках, підприємців залишити без виручки. Це неправильно. Спочатку потрібно видати підтримку, а потім - вводити карантин. Інших варіантів немає, в нашій країні вірити нікому не можна", - стверджує Сергій Корнак.

Тому, каже відеоблогер, українській владі необхідно скасувати оподаткування приватних підприємців. Наприклад, аж до Нового року можна надати їм право не платити податки, або ж компенсувати їм оренду.

За словами блогера, в цьому випадку українці будуть вдячні, так як у них вийде зберегти свої робочі місця.

"Це називається ідіотство. Ти 8 днів на місяць випадаєш з графіка, притому самих жирних днів, які роблять виручку.. Це просто вбивство бізнесу. У мене таке відчуття, ніби сидить ціла група чортів, яка розробляє плани сильніше знищити дрібний бізнес", - говорить підприємець.

Він також підкреслив, що в Україні – найбільша ставка по електриці, а газ коштує дорожче, ніж в інших країнах.

"Вихід один - страйкувати.. Тому я всіх закликаю, в понеділок приїжджайте до Києва, віддайте свій голос на 2-3 дні. Якось треба їх ворушити, тому що, якщо буде тиша і спокій, вони розуміють, що тоді вони - хитромудрі песці. Довго ми так не протягнемо", - зазначив Сергій Корнак.

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