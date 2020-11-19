З8 млн. грн, які планували витратити на закупівлю супутникового Інтернету для літака президента Володимира Зеленського, передадуть МОЗ

Таке рішення було ухвалено нібито у зв'язку з поширенням китайського вірусу, передає "Страна.uа".

"Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, Держспецзв'язку ухвалила рішення про ініціювання скасування вищезгаданої закупівлі та звернення з відповідною пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу цих коштів Міністерству охорони здоров'я України на боротьбу з епідемією респіраторної хвороби Covid-19", – повідомляє видання.

Зазначається, що це – не перше скасування тендеру. Конкурс розпочався ще у травні минулого року, проте його скасували. Нові торги оголосили в червні і серпні 2020 року, але і вони не відбулися через участь менше двох тендерних пропозицій. Наступне оголошення про проведення торгів було дано у вересні 2020 року.

За інформацією журналістів, для реалізації закупівлі виділялися кошти в сумі 38,010 млн гривень. Було розглянуто пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі - 32,4 млн гривень.

Зазначимо, що інформація про те, що на Інтернет для літака президента витратять десятки мільйонів гривень, не на жарт розлютила українців.

"Це ж чудово! Зможе ролики швидше викладати для виборців Голобородько... А ми, всього-то 1/4, як-небудь поживемо", "так президенту і в офісі інтернет потрібен, напевно, тільки для того, щоб в стрілялки грати, а в літаку взагалі ні до чого. А ці гроші можна витратити на кисень в лікарні", "Відосики-то треба робити", "якраз саме час", – писали в мережі.

Раніше ми писали про те, що за останню добу в Україні зафіксовано понад 13 тисяч випадків нових заражень китайським вірусом. Люди пишуть у соцмережах про те, через яке пекло доводиться проходити в лікарнях, щоб отримати кисень тим, хто в ньому гостро потребує.

Крім того, вірус продовжує "косити" лікарів, які вмирають від ускладнень, викликаних китайської заразою.

Нагадаємо, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність на китайський вірус в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.