На закон про реформу СБУ піде всього кілька місяців, а Володимир Зеленський ще минулого року говорив про це

Таку думку висловив відеоблогер, підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

За словами підприємця, ще півроку тому до парламенту подали закон про реформу Служби безпеки України. Блогер вважає, що реформування не буде, оскільки депутат, який написав цей закон, нібито не розбирається в цьому.

"У розвідці є 2 напрямки: КДБ і ЦРУ. Ми всі розуміємо ефективність західних розвідок. Так, вони влазять, скрізь пхають свій ніс і так далі... і я вам скажу, ефективно пхають. Англійська, американська, ізраїльська розвідки-одні з найсильніших у світі, добре ведуть свою діяльність", - підкреслив відеоблогер і підприємець.

Також український відеоблогер пояснив, чим займаються в Службі безпеки України.

"Чим займаються СБУ? Зовнішньою розвідкою, внутрішньою розводкою, антитерористичною діяльністю та економікою. Тобто, це люди, які доять бізнес. Ми всі розуміємо, що за всіма олігархами, зашкварами стоїть хвіст СБУ (КДБ). Нічого не змінилося, та ж система", - підкреслив Сергій Корнак.

Він заявив, що в Україні, Білорусі, Узбекистані та Казахстані, а також в РФ КДБ нібито впроваджується у внутрішню економіку країни. Також він згадав і обіцянки Володимира Зеленського щодо того, що він здійснить реформу СБУ.

"Скільки треба на написання Закону? 2-3 місяці. Скільки треба проголосувати в Раді? Ще місяць. Ні, це піариться, роздувається, размусоливается. Надії вже немає, Зеленський не одумається, він – не лідер, він – актор. Якщо не буде реформ МВС, СБУ, нічого у нас не буде", - зазначив блогер Сергій Корнак.

Нагадаємо, що блогер і підприємець Сергій Корнак розповів про ситуацію з пандемією коронавірусу в Грузії.

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