Австралійські вчені прийшли до нового висновку про імунітет у людей, які перехворіли коронавірусом

Під час дослідження було протестовано 25 пацієнтів з COVID-19 і взяті зразки крові після зараження з четвертого по 242 день, пише 9News.

Зазначається, що результати цього дослідження-це переконливий доказ того, що вакцина від COVID-19 працюватиме тривалий час. Крім того, були названі нові терміни дії імунітету.

Співробітники відділу імунології та патології університету та представники Альянсу досліджень Альфреда виявили В-клітину пам'яті, яка "запам'ятовує" вірус і запускає вироблення захисних антитіл при повторному його виявленні.

За інформацією вчених імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців після зараження, і це дає надію на довгостроковий захист людства за допомогою вакцинації.

Хоча кількість антитіл в організмі учасників дослідження почала знижуватися через 20 днів після зараження, але вірус-специфічні В-клітини пам'яті були присутні протягом ще 8 місяців після зараження, цей термін дії більше, ніж передбачалося. Раніше стверджувалось, що він зберігається лише 2 місяці.



"Ці результати однозначно показують, що пацієнти, інфіковані вірусом COVID-19, дійсно зберігають імунітет проти нього", – розповів керівник дослідження з австралійського університету Монаша.

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