Після закінчення карантину вихідного дня в Кабміні ввели нові обмеження

Як передає Politeka.net, поки Кабмін не прийме остаточне рішення щодо локдауну на період Новорічних свят, діятимуть правила "помаранчевої" зони санітарно-епідемічної небезпеки. Прес-служба Міністерства культури повідомила подробиці на офіційній сторінці у "Фейсбук".

"Тепер і у вихідні, і в будні на всій території країни діятимуть карантин помаранчевої зони", - попереджається в пості.

Відомство вирішило обмежити кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на святкових заходах і релігійних службах, до 20 осіб. Такі заходи вжили через високий рівень захворюваності китайським вірусом.

Кінотеатри і театри дозволили залишити відкритими за умови, що в залі будуть зайняті лише 50% місць. У музеї відвідувачів теж пускатимуть, але з розрахунку - одна людина на 20 квадратних метрів.

Поки невідомо, чи протримаються такі обмеження до Нового року та інших зимових свят або їх посилять. Так чи інакше, а Кабмін зобов'язаний попередити українців про будь-які зміни карантинних заходів за сім днів до їх вступу в силу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за прогнозами медична система витримає навантаження в грудні, тому до кінця місяця тотального локдауну чекати не варто. Глава Кабміну припустив, що карантин доведеться посилити з початком січня, і підкреслив: міський, авіаційний і залізничний транспорт продовжить працювати навіть в таких умовах, адже дослідження показали, що він не є серйозним джерелом поширення інфекції.

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