Зараз Київ наштовхнувся на таку проблему, що його жителі, приїжджі чи корінні, не знають свого же міста. Відповідно, можна говорити і про викривлене уявлення щодо столиці України.

У програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» український політичний діяч, глава інформаційного відділу «Правого сектора» з лютого по грудень 2014 року, позафракційний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза поділився своєю думкою щодо Києва, зокрема, він назвав українську столицю європейським містом.

Принагідно гість програми пригадує, яким був Київ у його дитинстві: більшим, із вищими деревами і більшою кількістю зелених насаджень.

«Київ був зеленіший, і з цим ніхто не може сперечатися. Кількість зелених зон, які скоротилися за останні 15 – 20 років, сягає сотні гектарів усередині Києва», - зазначає Береза. На його думку, все це насправді втрата для столиці України. Окремо депутат також ставить питання про вирубку зелених зон без статусу скверу чи парку.

Береза відзначає те, що в його дитинстві Київ любили і знали більше. За його словами, зараз столиця України перетворилася для своїх же жителів на якийсь невідомий простір.

«Зараз я інколи чую на вулиці, як іноземці або гості нашого міста запитують: «А де це?» і чують: «Вибачте, я не знаю». Молоді люди, а вони не знають місто взагалі», - розповідає гість програми. Водночас він зазначає, що йдеться зовсім не про знання старої назви кожної вулички. Береза побоюється, що Київ може в майбутньому перетворитися на Москву, яку населяють самі лише немісцеві, а тому застерігає від такого ставлення до міста.

Нагадуємо, Береза заявив, що Київ стає транзитом.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Попенко пояснив, що гроші від реклами в метро йдуть в міський бюджет.