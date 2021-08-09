На популярному українському курорті медуз з пляжів вивозять причепами
Про це повідомляє Telegram-канал "ХС Харків".
У Кирилівці Запорізької області медуз на пляжах дуже багато. Їх навіть почали вивозити причепами.
"А ось так розчищають пляж від медуз в Кирилівці", - йдеться в повідомленні.
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До слова, в Чорному морі знову були помічені великі морські мешканці – корнероти.
Їх помітили відпочиваючі на пляжі в Лузанівці.
"Величезні медузи корнероти знову помічені на пляжах в Одесі. Відпочиваючі, будь обережні, вони жалять щупальцями і залишають опіки», - написала туристка, яка зараз відпочиває в Одесі.
Дотик до щупальців цих істот викликає свербіж, роздратування, слід на тілі у вигляді опіку.
Особливо небезпечні опіки очей, хоча смертельної небезпеки медузи не представляють.
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