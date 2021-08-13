Щоб захистити персональні дані, депутати пропонують посилити ідентифікацію користувачів мобільного зв'язку

Так, Комітет з питань цифрової трансформації вніс до Верховної Ради законопроект щодо змін до Закону України "Про електронну комунікацію" в рамках протидії сірому імпорту. Про це йдеться на сторінці Комітету в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Враховуючи стрімкий розвиток цифрової економіки, персональні дані користувачів комунікаційних послуг опинилися під загрозою. Вже зараз багато хто користується інтернет-банкінгом і отримують виписки на свої мобільні телефони, замовляючи товари та послуги онлайн. Через це збільшується ризик попастися на вудку шахраям.

Зокрема, автори законопроекту уточнюють, що в пам'яті сучасних телефонів зараз майже завжди зберігаються персональні дані. Викрадення телефону може принести серйозні проблеми щодо банківських рахунків.

У разі прийняття законопроекту, власники сім-карт будуть зобов'язані пройти ідентифікацію. Правда, враховуючи, що більшість сьогодні вже "прив'язані" до конкретних осіб через банківські послуги, то процес буде чисто формальним.

Українці активно обговорюють інновацію:

"Про примусову реєстрацію: "благими намірами вимощена дорога в пекло "(це, до речі, ще питання - а чи були ці "благі" наміри, або це просто "версія-прикриття»?)"

"ніхто не проти, просто незрозуміло, чому на догоду торговцям ми всі обов'язково!!! повинні почати реєструвати сім-карти і мобільні пристрої (2 реєстрації)"

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