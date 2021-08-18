В Україні жителі витрачають на оплату комунальних послуг на місяць близько трьох тисяч гривень – 21% від обчисленої Держстатом середньої зарплати.

Про це сказав Олег Попенко-чиновник, який очолює департамент житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

За його словами, в Польщі середня заробітна плата при переведенні в національну валюту складе 41758 грн. Середній платіж за комуналку там сягає 6480 гривень. Таким чином, громадяни Польщі віддають за комунальні послуги трохи більше 15,5% від зарплати.

Попенко повідомив, що поляки витрачають на капремонт будинку, податок, вивезення відходів та опалення близько чотирьох тисяч гривень на місяць. За його словами, на газ у жителів сусідньої країни йде всього 100 грн. з розрахунку тарифу 10,72 грн. і споживанні трьох кубометрів палива, з урахуванням абонплати в 60 грн. в середньому дорівнює 3,7 грн. за умови використання також особливого нічного тарифу.

Використавши в місяць 220 кВт-год, польській родині доводиться заплатити 814 грн. До цієї суми необхідно додати абонплату в 90 гривень і загальна витрата тоді отримаємо в 904 грн. З усіма платежами, включаючи гарячу воду, в Польщі громадянин змушений заплатити 6480 гривень за середньою платіжкою.

Експерт додав, що в Україні середньомісячні витрати на комуналку знаходяться в межах 1840 – 3466 грн. Попенко додав, що щоб українці змогли справлятися з діючими тарифами на комунальні послуги, їх зарплата повинна бути не нижче 15,5 тис.грн.

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