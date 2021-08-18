Через відсутність повноцінної пенсійної реформи в Україні, шістдесят відсотків літніх громадян позбудуться пенсії в найближчі 30 років.

Такий прогноз зробила Міжнародна організація праці.

За даними дослідження, зараз лише 36% українців у віці 15 – 64 років переводять внески в пенсійну систему. В організації підкреслили, що це неймовірно низький показник і отриманих від внесків грошей не вистачить для виплат 60% українців.

У дослідження сказано, що основна причина низьких внесків – високе безробіття в Україні. Також експерти пов'язують подібний провал із заниженням зарплат і відсутністю реєстрації. За даними організації, найбільші складнощі з пошуком роботи в Україні відчувають молоді люди і жінки.

Відзначимо, що Кабмін в нинішньому році планував реалізувати в Україні накопичувальну пенсійну систему. За підрахунками прем'єра Дениса Шмигаля, понад п'ятдесят мільярдів доларів Україна зможе отримати в якості інвестицій за десять років, якщо зможе ввести у себе накопичувальну пенсійну систему. У липні 2021 року за рішенням Кабміну Нацкомісія з цінних паперів отримала статус органу ліцензування, що діє в системі накопичувальних пенсій. 3 серпня нинішнього року український прем'єр-міністр повідомив, що 2023 року в Україні хочуть ввести соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. У 2021 році, 17 серпня проект накопичувальної пенсії в Україні оприлюднили.

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