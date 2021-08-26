Дізнайтеся, яке 27 серпня свято, прикмети і головні заборони дня

Православна церква 27 серпня вшановує пам'ять мученика, пророка Міхея. У народі день назвали Михей Тиховей, Камнеклад. У цей день закінчується Успенський піст і починався "Осінній м'ясоїд", який був часом весіль.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 27 серпня

Святий Пророк Міхей, згідно із запевненнями вчених, жив в VIII столітті до нашої ери на території Іудеї. Вважається, що Міхей став автором пророчої книги і основоположником тенденції спрощувати іудаїзм і його суть.

Головне завдання для віруючого Міхей бачив у смиренні, послуху і здійсненні добрих вчинків. До слова, саме Міхей одним з перших став говорити про прихід Ісуса Христа на землю.



У народі Міхея прозвали Тиховієм, оскільки 27 серпня було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода в найближчі дні.

Якщо хтось в цей день запропонує придбати якийсь товар, не варто відмовлятися. Все, що ви купите сьогодні, за повір'ям, може принести удачу. Вважається, що в Міхєєв день торговцям допомагає добрий дух.

Що не можна робити на День Міхея

У цей день заборонялися прояви ліні, інакше можна самому накликати на себе біду.

Не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити. Порушивших такі "табу" могли осягнути безгрошів'я і невдачі.

Заборонено розповідати свої кошмари до заходу сонця - є сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.

Прикмети 27 серпня

Тихий вітер в саду - суха осінь в лісі.

Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше прийде.

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Якщо цей день випадає на молодик, то через тиждень погода може кардинально змінитися.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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