Дізнайтеся, яке 27 серпня свято, прикмети і головні заборони дня
Православна церква 27 серпня вшановує пам'ять мученика, пророка Міхея. У народі день назвали Михей Тиховей, Камнеклад. У цей день закінчується Успенський піст і починався "Осінній м'ясоїд", який був часом весіль.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 27 серпня
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Святий Пророк Міхей, згідно із запевненнями вчених, жив в VIII столітті до нашої ери на території Іудеї. Вважається, що Міхей став автором пророчої книги і основоположником тенденції спрощувати іудаїзм і його суть.
Головне завдання для віруючого Міхей бачив у смиренні, послуху і здійсненні добрих вчинків. До слова, саме Міхей одним з перших став говорити про прихід Ісуса Христа на землю.
У народі Міхея прозвали Тиховієм, оскільки 27 серпня було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода в найближчі дні.
Якщо хтось в цей день запропонує придбати якийсь товар, не варто відмовлятися. Все, що ви купите сьогодні, за повір'ям, може принести удачу. Вважається, що в Міхєєв день торговцям допомагає добрий дух.
Що не можна робити на День Міхея
У цей день заборонялися прояви ліні, інакше можна самому накликати на себе біду.
Не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити. Порушивших такі "табу" могли осягнути безгрошів'я і невдачі.
Заборонено розповідати свої кошмари до заходу сонця - є сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.
Прикмети 27 серпня
- Тихий вітер в саду - суха осінь в лісі.
- Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше прийде.
- Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.
- Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
- Якщо цей день випадає на молодик, то через тиждень погода може кардинально змінитися.
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