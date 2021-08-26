Українці щорічно зобов'язані платити податки за автомобілі, які коштують понад 2,2 млн.грн., але з 2022 року доведеться платити і за машини від 1,2 млн.грн.

Відповідні зміни передбачає законопроект №5600, що пройшов перше читання у Верховній Раді.

Документ розробили в Кабміні. Мінекономіки щорічно оприлюднить список машин, які підходять під зазначену вартість. У перелік вноситься Рік випуску і марка автомобіля. Новий поріг дорівнює 200 мінімальних зарплат.

Згідно зі старими правилами, автомобіль повинен був коштувати не менше 375 мінімалок. Його вік - не більше п'яти років. Згідно з новими правилами, автомобіль коштує від 200 мінімалок. Його вік при цьому не повинен перевищувати п'яти років. Відзначимо, що ставка податку фіксована і змінюватися не буде. Вона дорівнює 25 тисячам гривень.

Доведеться заплатити аналогічну суму за квартири, площа яких стартує від 300 квадратних метрів. Під те, що прийнято називати «податком на розкіш» потрапляють і будинки від 500 квадратів.

Більшість українців за Машини платити не будуть, навіть якщо закон приймуть. Під його дії не потрапляють автомобілі старше п'яти років і дешевше 1,2 млн. грн. Податок вирішили підвищити через щорічне зростання розміру мінімалки. Через це все менше людей платили податок на автомобіль.

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