Дізнайтеся, яке 1 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

Православна церква 1 вересня вшановує пам'ять святих Тимофія, Фекли і Агапія. Цей день є сприятливим для нових починань. Вони отримали статус святих за захист християнської віри і протистояння язичництву. У народі день назвали "Фекла Буряковниця".

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Про Святу Феклу відомо, що вона була мешканкою Гази. З юних років дівчина прийняла православну віру і сприяла її поширенню серед простого народу в період іконоборства і гонінь християн. За це Фекла була засуджена імператором до смерті, і її кинули на розтерзання хижакам.

Також не відступилися від своєї віри мученики Агапій і Тимофій. Язичники вбили їх за це.

На Русі православні свята традиційно знайшли новий сенс і обросли народними традиціями. Фекла Буряковниця вважалася жіночим днем. Матері і дочки клопотали по господарству, оглядали ларі, чистили овочі, замішували тісто. До вечора готувалися бурякові напої.

Вважалося, що в Феклу Буряковницю не можна ходити босим по підлозі, через ноги застуда в тіло увійде, довго доведеться виганяти.

Що сьогодні не можна робити

Не можна заздрити, пліткувати, розкривати свої і чужі секрети, обговорювати людей – це загрожує страшними наслідками, краще тримати рот на замку.

Ще не можна лагодити взуття та одяг - це може привести до біди, особливо якщо збираєтеся в подорож.

Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може призвести до масштабних фінансових проблем.

Прикмети на 1 вересня



Традиційно по погоді на цей день, судили про погоду на майбутнє.

Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.

Туман з ранку - зима сніжною буде.

Південний вітер - до хорошого врожаю вівса.

Якщо місяць рогами вгору - в найближчі дні буде хороша погода.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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