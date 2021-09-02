Колишній порядак розрахунку середньої зарплати вирішили спростити
Так, Кабмін змінив механізм розрахунку середньої заробітної плати, скоротивши період обліку премій та інших додаткових виплат. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 1 вересня.
Відтепер в Україні при розрахунку середньої зарплати будуть враховуватися премії та стимулюючі виплати за один місяць і більше. Раніше такі виплати враховувалися за два місяці і більше.
До такого рішення Кабмін підштовхнули численні скарги про занадто складний механізм, що надходили до Мінекономіки від середнього і великого бізнесу (кількість співробітників яких, часом, обчислюється десятками тисяч).
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У пояснювальній записці йдеться, що "покращений" порядок повинен врегулювати ситуацію з преміями та іншими заохочувальними виплатами працівникам.
Згідно з документом, премії за підсумками роботи за певний період відтепер враховуються в заробітку періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.
Також документ пропонує забезпечити механізм перерахунку середньої зарплати співробітників, які з 12 грудня 2020 року не отримували премії та додаткові виплати.
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