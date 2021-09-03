Дізнайтеся, яке 4 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
У церковному календарі дата 4 вересня пов'язана з особистістю мученика Агафоніка Никодимийского, потерпілого за віру в IV столітті. Інші назви свята: Агафон, Агафонов день, Огуменник, Потіхи лісовика.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 4 вересня
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Агафонік жив у Нікомідії, походив зі знатного роду Гіппасієва. Він добре знав Святе Письмо, тому зміг звернути багатьох язичників до віри в Христа.
Посланий в понтійську країну коміт Євтолмій в місцевості Карпен розіп'яв учнів християнина Зотика, які не захотіли принести жертву ідолам. У Нікомідії Євтолмій схопив Агафоніка, Акіндіна, Северіана і Феопрепія. Після катувань мучеників повели у Фракію на імператорський суд.
Однак по дорозі Євтолмій умертвив мучеників Акіндіна, Зотика і Феопрепія, які через отримані під час катувань ран не могли йти за колісницею правителя. Пізніше він убив мученика Северіана, а мученик Агафонік з іншими в Сіліврії були усічені мечем.
Заборони на 4 вересня
Не варто дарувати подарунки і приймати їх теж не можна - накличете на себе біду.
Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може «звільнити» житло від добрих сил.
Є також прикмета, що краще дівчатам не їсти до заходу, щоб зберегти красу і молодість.
Традиції на 4 вересня
У наших предків було повір'я, що в цей день ходить нечисть, Лісовик бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей.
Потрібно проявити доброту щодо домових, і дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.
Святому Агафону традиційно моляться, просячи про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.
Прикмети на 4 вересня
Сонячна погода 4 вересня – дощів не варто очікувати ще чотири тижні.
Велика кількість грибів - погана прикмета для рибалок: улову не буде;
Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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