Щороку, в перші осінні дні, з більшості пристроїв, здатних відтворювати аудіо, починає звучати пісня "3 вересня" у виконанні Михайла Шуфутинського.

Politeka підготувала список сучасних композицій, які дозволять замінити твір російського шансоньє.

У переліку наведені українські композиції, які можуть замінити "3 вересня", написане колись Ігорем Крутим. Музичні твори про окремий осінній місяць або про всю цю пору року можна відшукати в репертуарі багатьох українських виконавців.

Перше місце в списку осінніх пісень займає група " Плач Єремії "з композицією"Вона". Відзначимо, що ця композиція вийшла на альбомі групи 1995 року. А написав її поет Костянтином Москалець у Львові в 1989 році. Днем народження твору значиться 25 серпня. У час створення композиції, її автор виступав на сцені одного з львівських театрів львова. Там він з'явився в якості автора і виконавця пісень. Сам Костянтин Москалець зізнався, що образ, створений у творі, швидше відноситься до символічного. ніж до реального. Пісня увійшла до репертуару гурту Тараса Чубая, оскільки її автор дружив з вокалістом колективу з 1987 року.

Також до п'ятірки кращих увійшли:

Alyosha - "Осінь"

Один в каное - "Осінь"

Океан Ельзи - "Осінь"

Олег Скрипка - "Зоряна осінь"

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