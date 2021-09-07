Мінсоцполітики заявили, що в Україні існує п'ять рівнів підтримки літніх людей, і складаються вони не тільки з пенсії.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства.
Перелік діючих в Україні рівнів підтримки літніх людей виглядає так: пенсійні гарантії, страхові пенсії, обов'язкові накопичення, добровільні накопичення, субсидії.
Зазначимо, що на 1 січня 2022 року заплановано перерахунок пенсійних виплат для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, які мають інвалідність. Десять мільйонів пенсіонерів повинні отримати індексовану пенсію з початку березня. У тому ж місяці обіцяють підвищити і для жителів нашої країни, вік яких перевищив 75-річну позначку.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Катастрофа в Криму, зсув накрив відпочиваючих: "Люди лежать, стогнуть"
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала кадрами зі спальні: "Коли я записала це відео, я зрозуміла..."
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Прожитковий мінімум в Україні має змінитися 1 липня. Це має призвести до підвищення, як мінімальної, так і максимальної пенсії, а також перегляду надбавок за стаж. На початок жовтня заплановано підвищення мінімальної пенсії для людей з необхідним трудовим стажем, вік яких досяг 65 років.
Ще одне підвищення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня. Воно також має призвести до перегляду надбавок, а також мінімальної та максимальної пенсії. У Мінсоцполітики також розглядають варіант розширення програми щомісячних доплат завдяки включенню в неї людей у віці 70-75 років.
Нагадаємо, що пенсії в Україні призначатимуть по-новому
Як повідомляла Politeka, українців попередили, хто ризикує залишитися без виплат
Також Politeka писала, що саме змінить ведення нової пенсійної реформи