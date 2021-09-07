У Мінсоцполітики зазначили, що Україна має кілька рівнів підтримки людей похилого віку.

Мінсоцполітики заявили, що в Україні існує п'ять рівнів підтримки літніх людей, і складаються вони не тільки з пенсії.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства.

Перелік діючих в Україні рівнів підтримки літніх людей виглядає так: пенсійні гарантії, страхові пенсії, обов'язкові накопичення, добровільні накопичення, субсидії.

Зазначимо, що на 1 січня 2022 року заплановано перерахунок пенсійних виплат для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, які мають інвалідність. Десять мільйонів пенсіонерів повинні отримати індексовану пенсію з початку березня. У тому ж місяці обіцяють підвищити і для жителів нашої країни, вік яких перевищив 75-річну позначку.

Прожитковий мінімум в Україні має змінитися 1 липня. Це має призвести до підвищення, як мінімальної, так і максимальної пенсії, а також перегляду надбавок за стаж. На початок жовтня заплановано підвищення мінімальної пенсії для людей з необхідним трудовим стажем, вік яких досяг 65 років.

Ще одне підвищення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня. Воно також має призвести до перегляду надбавок, а також мінімальної та максимальної пенсії. У Мінсоцполітики також розглядають варіант розширення програми щомісячних доплат завдяки включенню в неї людей у віці 70-75 років.

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