Дізнайтеся, яке 9 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
9 вересня Православна Церква відзначає день преподобного Пімена Великого, Пімена Палестинського, мучениці Анфіси Нової.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 9 вересня
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Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юні роки він вирішив присвятити себе вірі в Бога і пішов в скитський монастир разом з двома своїми братами.
Однак у 407 році на монастир напали племена берберів, які зруйнували обитель. Ченцям довелося переселитися в руїни одного з довколишніх язичницьких храмів. Там вони вели праведне і суворе життя, чим заслужили повагу місцевих жителів.
Зовсім скоро у ченців з'явилися учні з числа селян. Пімен виділявся своїм красномовством, і на доказ цього навіть існує збірка його афоризмів. Помер він у віці 110 років.
Також в цей день вшановується пам'ять мучениці Анфіси (Анфуси) нової, яку за сповідання християнської віри після жорстоких тортур втопили в колодязі.
Традиції свята
У народному календарі ця дата отримала назву Анфіса Горобинниця. У цей день зривають грона ягід горобини і ставлять в будинку, щоб було щастя.
Горобина вважалася у наших предків потужним оберегом від злих сил. 9 вересня можна посадити молоду горобину під вікном будинку. Вінок з горобини надягають на вінчання, щоб шлюб був міцним. Дівчата виготовляють з горобини намиста для краси і міцного здоров'я.
Що не можна робити 9 вересня
9 вересня нічого не можна піднімати на перехресті – можуть порчу навести.
Краще в цей день гроші не позичати, тому що повернуть їх нескоро.
Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличеш.
Не підходить день і для здійснення великих покупок, тому як радості вони не принесуть.
Заборонено ламати гілки горобини - можна тільки піднімати з землі.
Прикмети на 9 вересня:
- Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою.
- Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.
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