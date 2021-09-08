Цей день в народі вважався важливим

Дізнайтеся, яке 9 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

9 вересня Православна Церква відзначає день преподобного Пімена Великого, Пімена Палестинського, мучениці Анфіси Нової.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 9 вересня

Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юні роки він вирішив присвятити себе вірі в Бога і пішов в скитський монастир разом з двома своїми братами.

Однак у 407 році на монастир напали племена берберів, які зруйнували обитель. Ченцям довелося переселитися в руїни одного з довколишніх язичницьких храмів. Там вони вели праведне і суворе життя, чим заслужили повагу місцевих жителів.

Зовсім скоро у ченців з'явилися учні з числа селян. Пімен виділявся своїм красномовством, і на доказ цього навіть існує збірка його афоризмів. Помер він у віці 110 років.

Також в цей день вшановується пам'ять мучениці Анфіси (Анфуси) нової, яку за сповідання християнської віри після жорстоких тортур втопили в колодязі.



Традиції свята

У народному календарі ця дата отримала назву Анфіса Горобинниця. У цей день зривають грона ягід горобини і ставлять в будинку, щоб було щастя.

Горобина вважалася у наших предків потужним оберегом від злих сил. 9 вересня можна посадити молоду горобину під вікном будинку. Вінок з горобини надягають на вінчання, щоб шлюб був міцним. Дівчата виготовляють з горобини намиста для краси і міцного здоров'я.

Що не можна робити 9 вересня

9 вересня нічого не можна піднімати на перехресті – можуть порчу навести.

Краще в цей день гроші не позичати, тому що повернуть їх нескоро.

Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличеш.

Не підходить день і для здійснення великих покупок, тому як радості вони не принесуть.

Заборонено ламати гілки горобини - можна тільки піднімати з землі.

Прикмети на 9 вересня:

Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою.

Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.