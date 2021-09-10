В Україну на два дні повернеться сонячна погода, а дощів не буде.
Про це розповіла у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Вихідні! 11 - 12 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря протягом дня сягатиме від 22 до 26 градусів», - розповіла Діденко.
Вона порадила українцям не захоплюватися літніми речами, оскільки ранній ранок вже став холодним, також, як вечір і ніч. Діденко повідомила, що в більшості регіонів нашої країни не буде дощів. Незначні опади можуть торкнутися Криму, Херсонської області та Закарпаття. І то, лише в неділю. На вихідних у Києві Наталя прогнозує сонячну і суху погоду з теплими днями і ранковою свіжістю. Максимально в Києві в суботу та неділю стовпчики термометрів піднімуться до 23 – 25 градусів.
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Раніше ми повідомляли, що в Україну прийде бабине літо і принесе з собою різке потепління. 10 вересня буде сонячна і спекотна погода. За словами синоптиків, тепло найближчими днями в нашу країну поверне поле атмосферного тиску. 10 Вересня може виникнути невелика хмарність, але сильного вітру або опадів експерти не прогнозують. Температури залишаться досить низькими в темний час доби. У південних і центральних областях буде найтепліше, якщо врахувати нічні температури.
Нагадаємо, що літо несподівано повернеться в Україну
Як повідомляла Politeka, справжнє бабине літо вривається в Україну
Також Politeka писала, що потепління увірветься в Україну