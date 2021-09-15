Правоохоронці намагаються встановити місце перебування зниклого чоловіка
Поліція та волонтери розшукують безвісти зниклого чоловіка 43-річного Клюєва Антона в Запорізькій області. Він пішов з лікарні більше місяця тому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Як пише МВ, проживав чоловік у селі Матвіївка Мелітопольського району, а його мати в Криму.
Жінка не встигла вчасно оформити документи і забрати сина до себе. А тепер уже два місяці займається пошуками зниклого.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Могилевська з'явилася на публіці з молодим хлопцем і зізналася Владу Ямі: "Це мій..."
"Леся, виходь, ми відгадали вже": українці розкусили, кому могла дістатися Маска Меланхолійної Жирафи
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
Повідомляється, що зниклий має психічне захворювання, тому колір очей залежить від психічного стану. Йому потрібна медична допомога. Може називати себе ЯХВЕ - ім'я верховного і єдиного бога іудеїв, якого шанували як Всемогутнього бога.
Останнє, що відомо, 11 липня Антон голим бродив селом і сусіди викликали поліцію. Правоохоронці відвезли його в лікарню і тут слід втрачається.
Зріст чоловіка 170-180 см, волосся коротко стрижені, але за місяць може бути з відрослим волоссям і бородою. Імовірно був одягнений у темні джинси і футболку. Чи був взутий - невідомо.
Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Антона просять повідомити про це по спецлінії поліції "102".
Нагадаємо, що українець безслідно зник, поліція шукає будь-які зачіпки.
Як повідомляла Politeka, що поліція розшукує юного Дмитра, юнака не було вдома кілька тижнів.
Також Politeka писала, українка з особливою прикметою безслідно зникла, пошуки тривають вже три тижні: що відомо.