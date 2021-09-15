Правоохоронці намагаються встановити місце перебування зниклого чоловіка

Поліція та волонтери розшукують безвісти зниклого чоловіка 43-річного Клюєва Антона в Запорізькій області. Він пішов з лікарні більше місяця тому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Як пише МВ, проживав чоловік у селі Матвіївка Мелітопольського району, а його мати в Криму.

Жінка не встигла вчасно оформити документи і забрати сина до себе. А тепер уже два місяці займається пошуками зниклого.

Повідомляється, що зниклий має психічне захворювання, тому колір очей залежить від психічного стану. Йому потрібна медична допомога. Може називати себе ЯХВЕ - ім'я верховного і єдиного бога іудеїв, якого шанували як Всемогутнього бога.

Останнє, що відомо, 11 липня Антон голим бродив селом і сусіди викликали поліцію. Правоохоронці відвезли його в лікарню і тут слід втрачається.

Зріст чоловіка 170-180 см, волосся коротко стрижені, але за місяць може бути з відрослим волоссям і бородою. Імовірно був одягнений у темні джинси і футболку. Чи був взутий - невідомо.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Антона просять повідомити про це по спецлінії поліції "102".

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