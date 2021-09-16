Блогерша di.rubens, в миру Українка Таїсія Маламан, подала позов проти бійця ООС Анатолія Штефана.

Про це в Facebook розповіли товариші по службі офіцера.

У своєму зверненні до суду дівчина зажадала матеріальної компенсації, а також поскаржилася на те, що дії офіцера ЗСУ Штефана нашкодили її репутації. Українські військові заявили, що блогершу використовують представники країни – агресора, щоб інформаційно нашкодити Україні.

Маламан хоче, щоб офіцер публічно перед нею вибачився. А оскільки дані про неї внесли в список "Миротворця", дівчина зажадала від суду, щоб її виключили їх цього переліку. В якості матеріальної компенсації проросійський блогер захотіла 150 тисяч гривень.

У цю суму дівчина оцінила власні втрати від того, що ряд великих компаній відмовилися продовжувати з нею співпрацю після того, як військовий поширив інформацію про неї.

Товариші по службі і ряд волонтерів вже заступилися за військового. Вони пообіцяли підтримати його не тільки в інформаційному полі, а й у правовій сфері. Нагадаємо, що на початку нинішнього року блогерка записала ролик перебуваючи на Алеї Небесної Сотні. На відео вона заявила про свою любов до Росії.

Нагадаємо, що обід для дітей ветеранів АТО викликав обурення

Як повідомляла Politeka, не стало ветерана АТО

Також Politeka писала, що відомо про Тихона Шаврука