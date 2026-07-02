За даними популярних сервісів із працевлаштування, можна знайти роботу для пенсіонерів в Одесі.

В Одесі на ринку праці частіше пропонують роботу для пенсіонерів та є пропозиції, на які готові розглядати кандидатів без вікових обмежень, пише Politeka.net.

За даними популярних сервісів із працевлаштування, підприємства регіону шукають працівників як на виробничі спеціальності, так і на технічні посади. Значна частина роботодавців готова навчати новачків безпосередньо на робочому місці, а також пропонує стабільну оплату праці, офіційне оформлення та комфортні умови роботи.

Однією з актуальних пропозицій є вакансія закрійника текстильних виробів, за таку роботу для пенсіонерів в Одесі готові платити 30 000 – 50 000 грн. Працівник займатиметься розкроєм тканини для виготовлення постільної білизни, простирадл, ковдр та іншої продукції. До основних обов'язків входять робота з готовими лекалами, ручний розкрій матеріалів, використання спеціального обладнання та настилання тканини на розкрійні столи.

Роботодавець зазначає, що вітає кандидатів із досвідом роботи, однак головними вимогами залишаються уважність, відповідальність, швидкість виконання завдань і бажання навчатися. Працівникам обіцяють заробітну плату від 30 до 50 тисяч гривень залежно від виробітку, комфортні умови праці зі стабільним електропостачанням, щотижневу виплату заробітку, дружній жіночий колектив та графік роботи з понеділка по п'ятницю, із можливістю працювати в суботу за бажанням.

Також відкрита вакансія електромонтажника для роботи на об'єктах компанії, яка спеціалізується на виконанні електромонтажних робіт у квартирах, приватних будинках, комерційних і складських приміщеннях, а також займається облаштуванням ландшафтного освітлення. Обіцяють зарплату від 25 000 – 35 000 грн.

Підприємство пропонує оплачуване стажування, своєчасну виплату заробітної плати двічі на місяць, можливість коригувати графік роботи, доставку до місця виконання робіт, забезпечення необхідним електроінструментом та підтримку досвідчених фахівців. Крім цього, працівникам гарантують безпечні умови праці, перспективи професійного розвитку та можливість підвищувати кваліфікацію.

Від кандидатів очікують базових знань у сфері електромонтажу, відповідального ставлення до роботи, готовності навчатися, дотримання правил техніки безпеки, пунктуальності та вміння працювати як самостійно, так і в колективі. Роботодавець наголошує, що готовий допомагати новим працівникам опановувати професію та створює умови для подальшого кар'єрного зростання.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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