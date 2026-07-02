Подорожчання проїзду в Миколаївській області стало ще одним кроком, спрямованим на покриття збільшених експлуатаційних витрат перевізників.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області набуло продовження у Вознесенську, де з 1 липня почали діяти нові тарифи на користування міськими автобусами, передає видання Politeka.

Відповідне рішення вже затвердив виконавчий комітет міської ради.

Згідно з ухваленим документом, вартість повного квитка становитиме 20 гривень, тоді як пільговий коштуватиме 10 гривень. При цьому умови перевезення громадян, які мають право на пільги, залишаються без змін.

У міській раді пояснили, що перегляд розцінок пов'язаний зі збільшенням витрат перевізників. Насамперед ідеться про здорожчання пального, запасних частин, технічного обслуговування автобусів, а також зростання фонду оплати праці.

Посадовці наголошують, що оновлені розрахунки мають забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, підтримувати належний технічний стан рухомого складу та гарантувати безпечні перевезення пасажирів.

Таким чином, подорожчання проїзду в Миколаївській області стало ще одним кроком, спрямованим на покриття збільшених експлуатаційних витрат перевізників і збереження регулярного транспортного сполучення у громаді.

Нові тарифи набувають чинності вже з 1 липня 2026 року відповідно до рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Крім того, в Миколаївській області подорожчання торкнулося також продуктів харчування.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво подорожчали пальне, логістичні послуги, агрохімія та інші ресурси, необхідні для роботи агросектору. Це формує додатковий тиск на виробників і переробників.

Джерело: Суспільне

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