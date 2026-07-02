Новий графік руху транспорту в Запоріжжі запроваджено через технічні роботи.

У місті Запоріжжя з 1 липня запроваджують новий графік руху транспорту через ремонтні роботи на енергетичній підстанції «Олександрівська-1» змінюється схема курсування частини міських маршрутів, передає видання Politeka.

Обмеження діятимуть упродовж 1–14 липня щоденно, у проміжку з 03:00 до 13:00. У цей період частина трамвайних і тролейбусних ліній працюватиме за скороченими або зміненими напрямками.

Трамваї №3 та №16 тимчасово не проходитимуть ділянку від площі Транспортної до кінцевої зупинки «Вокзал Запоріжжя-І». Натомість їхній маршрут організують через вулицю Університетську, район Центрального ринку та майдан Волі з подальшим виходом на стандартну схему руху.

Про це повідомили у Запоріжелектротрансі.

Тролейбусні лінії №8 і №14 також зазнають коригувань. Маршрут №8 курсуватиме між площею Запорізькою та вокзалом, а №14 працюватиме комбіновано — частина машин із автономним ходом дотримуватиметься основного напрямку, інші з’єднають «Набережну» та «Вокзал Запоріжжя-І».

У повідомленні комунальних служб зазначається, що новий графік руху транспорту в Запоріжжі запроваджено через технічні роботи, які потребують тимчасового переналаштування логістики міських перевезень. Це рішення дозволяє зберегти стабільність сполучення між ключовими районами під час модернізації інфраструктури.

Крім того, раніше вже повідомлялося про зміни в графіку у місті.

Автобус №94 продовжує виконувати один із ключових міських маршрутів, забезпечуючи сполучення житлових масивів із торговельною зоною та об’єктами інфраструктури. Рух зберігається у двосторонньому напрямку — від Б. Завади до «Епіцентру» і у зворотному напрямку.

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