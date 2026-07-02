Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області відображає загальну тенденцію перегляду вартості житлово-комунальних послуг у регіонах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стає актуальним питанням на тлі підготовки нового рішення щодо вартості водопостачання та водовідведення у Кременчуці, передає видання Politeka.

У місті на розгляд виконавчого комітету винесено проєкт, який передбачає оновлення розцінок для споживачів послуг КП «Кременчукводоканал». Документ охоплює всі категорії користувачів і базується на чинній структурі розрахунків із коригуванням економічних показників.

Згідно з пропозицією, тариф на централізоване водопостачання планують встановити на рівні 27,35 грн за кубометр без ПДВ (32,82 грн з ПДВ). Водовідведення може коштувати 28,85 грн за кубометр без ПДВ, або 34,62 грн з урахуванням податку.

Окремо передбачено затвердження оновленої тарифної структури для підприємства, що має забезпечити прозоріший розподіл витрат на надання послуг.

У разі ухвалення документа нові розрахунки почнуть діяти з 1 липня 2026 року після проходження всіх погоджувальних процедур у виконкомі.

На цьому тлі Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області відображає загальну тенденцію перегляду вартості житлово-комунальних послуг у регіонах.

Експерти зазначають, що подальші зміни залежатимуть від економічних витрат підприємств та рішень місцевих органів влади щодо коригування тарифної політики.

Крім того, подорожчання в Полтавській області торкнулося й продуктів. Найпомітніше зростання відбулося в сегменті яловичини. Гуляш у середньому коштує 430,96 грн за кілограм, однак розкид цін у мережах залишається суттєвим: від 323,89 грн у Metro до 490 грн у Megamarket, тоді як Novus утримує рівень близько 479 грн.

Джерело: kg.ua

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