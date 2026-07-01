Дефіцит продуктів в Запоріжжі, за оцінками фахівців, частково можуть компенсувати імпортні поставки.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися через очікуване скорочення врожаю кісточкових культур, що здатне вплинути на вибір сезонних фруктів у магазинах, повідомляє Politeka.

Експерти пов'язують ситуацію з несприятливими погодними умовами, які позначилися на розвитку плодових дерев.

За попередніми прогнозами, виробництво абрикосів у 2026 році ризикує зменшитися на 40–60%. Для персиків також очікують суттєве падіння — приблизно на 30–50% порівняно з попередніми роками.

Причиною називають весняні температурні коливання. Перепади під час цвітіння погіршили формування зав'язі, через що майбутній збір виявився значно меншим від звичних показників.

Найбільших втрат зазнали південні й центральні області, які традиційно забезпечують вагому частину внутрішнього ринку абрикосами та персиками.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі, за оцінками фахівців, частково можуть компенсувати імпортні поставки. Серед можливих партнерів розглядають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, однак швидко заповнити нестачу здатні не всі логістичні маршрути.

Якщо прогноз щодо врожаю підтвердиться, популярні літні фрукти можуть подорожчати на 20–80%. Остаточний рівень вартості залежатиме від категорії товару, транспортних витрат і доступних обсягів.

Аналітики зазначають, що зміни розвиваються поступово, проте найвідчутніше їх можуть помітити покупці у період традиційно високого попиту.

Подальший розвиток подій визначатимуть погодна ситуація, результати польових робіт, темпи постачання та здатність аграрного сектору підтримувати стабільне наповнення українського ринку.

Джерело: agronews

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