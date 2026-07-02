Обмеження руху транспорту в Вінниці залишатиметься чинним до завершення всіх ремонтних робіт на ділянці.

Обмеження руху транспорту в Вінниці запроваджують через інфраструктурні роботи на одній із міських магістралей, передає видання Politeka.

З 2 по 11 липня включно у місті діятимуть тимчасові зміни на вулиці Праведників Світу. Причина — реконструкція мережі водопостачання, яка потребує доступу до дорожнього полотна та прилеглої території.

Роботи проводять поблизу будинку №21. На цій ділянці встановлять технічні засоби регулювання, а також додаткові попереджувальні знаки для учасників дорожнього потоку.

Організатори наголошують, що проїзд буде частково ускладнений, однак повного перекриття не передбачено. Для пішоходів облаштують безпечні маршрути обходу робочої зони.

Міські служби координують схему переміщення транспорту, щоб мінімізувати затримки та зберегти доступ до прилеглих дворів і об’єктів інфраструктури.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут і звертати увагу на тимчасові вказівники, розміщені вздовж ділянки виконання робіт.

Такі заходи пов’язані з оновленням комунальних систем, що мають забезпечити стабільне водопостачання в районі після завершення реконструкції.

Таким чином, обмеження руху транспорту в Вінниці залишатиметься чинним до завершення всіх ремонтних робіт на ділянці.

Крім того, про обмеження руху також повідомляли в Дніпрі.

Йдеться про тимчасове перекриття відрізка від будинку №8А на Широкій до будівлі №140 на Інгульській. Роботи заплановані в межах оновлення інженерної інфраструктури та можуть тривати з 10 липня до 10 листопада 2026 року.

На період виконання технічних заходів підрядна організація зобов’язана узгодити з патрульною поліцією альтернативну схему переміщення автотранспорту.

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