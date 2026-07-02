Подорожчання продуктів в Одесі фіксують аналітики споживчого ринку на тлі змін у вартості базового продовольчого кошика, де ключову роль відіграють борошно, м’ясні вироби та рибна продукція, передає видання Politeka.

Пшеничне борошно «Хуторок» (2 кг) у липні має середню ціну 70,96 грн. У торговельних мережах Megamarket і Novus вартість коливається від 67,92 до 74,00 грн. Порівняно з червнем середній показник зріс на 1,41 грн, що відображає поступове коригування ринку без різких стрибків.

У сегменті м’ясних товарів динаміка значно помітніша. Ковбаса варена «Глобино Лікарська» (1 кг) коштує в середньому 512,60 грн. У червні показник був нижчим і складав 399,00 грн, що означає суттєве зростання на 113,60 грн за місяць. Експерти пов’язують це зі збільшенням витрат на сировину та виробничі процеси.

Рибний сегмент також демонструє підвищення вартості. Короп патраний (1 кг) у середньому продається за 374,50 грн. У мережах Novus і Megamarket ціни варіюються в межах 359,00–390,00 грн. За червень середній показник збільшився на 20 грн, що стало одним із найбільш відчутних зрушень серед базових продуктів.

У цьому контексті Подорожчання продуктів в Одесі розглядається як результат одночасного впливу кількох факторів — сезонних змін постачання, логістичних витрат і коливань собівартості виробництва.

Аналітики зазначають, що навіть помірні зміни у вартості сировини та транспортування швидко відображаються на роздрібних цінах, формуючи загальну тенденцію поступового зростання витрат для споживачів.

Джерело: Мінфін

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