Поліція оголосила розшук неповнолітньої дівчини з рідкісним ім'ям

Поліція розшукує неповнолітню Мадонну Альохіну, мешканку Олешки в Херсонській області.

Про це говориться на сторінці обласної поліції у Facebook.

Близько 16 години 19 вересня вона пішла з дому і до теперішнього часу не повернулася. Зв'язок з нею відсутній. Зникла Мадонна Альохіна 2006 року народження - їй 15 років.

На вигляд зниклій дівчинці 15-16 років, її зріст 150-155 см, вона середньої статури, у неї волосся довге, а очі карі. Крім того, у неї є особлива прикмета - на лівій скроні, біля брови, невеликий шрам.



У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про зниклу, повідомити у відділення поліції за телефонами: (05542) 2-13-87, 0958473802, 0661831160 або на спецлінію 102.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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