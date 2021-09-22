Українцям нагадали про те, як можна подати документи для оформлення субсидії

На сьогоднішній день людям доступні два способи подачі документів: в паперовому та електронному вигляді, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Для того, щоб отримати субсидію людина з реєстрацією в житловому приміщенні повинна для початку звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Документи люди зможуть надіслати поштою або через офіційний сайт Мінсоцполітики, системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Зокрема, на сайті мінсоцполітики є розділ "Оформлення субсидії онлайн", доступний за посиланням.

Що стосується самих документів, то для оформлення соціальної пільги українцям потрібно надати заяву про призначення та надання житлової субсидії, а також декларацію про доходи та витрати.

У разі успішного оформлення субсидії вона діятиме з першого числа місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Розраховуються субсидії як на опалювальний, так і на неопалювальний сезон.

Варто відзначити, що зараз Кабмін планує збільшити суму, виділену на житлові субсидії, в Державному бюджеті на 2022 рік.

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