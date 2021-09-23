Поліція оголосила розшук неповнолітніх дівчат, які не виходять на зв'язок з близькими

Дві неповнолітні дівчини пішли в школу і пропали безвісти. Це сталося в Дніпрі. На пошуки дівчаток кинулися поліція і волонтери.

Деталь повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Уточнюється, що 22 вересня близько 8:00 дівчатка 14 і 15 років пішли в школу, розташовану в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Після чого перестали виходити на зв'язок, а до школи так і не дійшли.

Прикмети 14-річної школярки: на вигляд їй до 15 років, зріст близько 165 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся білого кольору, очі блакитні. У день зникнення була одягнена в чорну куртку, сині джинси і чорне взуття.

Прикмети 15-річної школярки: на вигляд близько 14-15 років, зріст близько 160 сантиметрів, середньої статури, волосся нижче плечей, карі очі. Була одягнена в чорну куртку, сірі джинси і чорні кеди.

У прес-службі Нацполіції області зазначили, що всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Каміли Клочко і Єлизавети Унченко, прохання повідомити в поліцію за телефонами: 102, (096) 024 63 20, (063) 074 22 13.

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