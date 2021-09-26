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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов

Погода в Україні 26 вересня може погіршитися, на сході, півдні та в центральній частині оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.

Про це попередили ДСНС України.

За даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки — жовтий).

Крім того, на річці Західний Буг у Львівській області очікується підйом рівня води на 0,1 — 0,3 м.

При цьому в останній день тижня в Україні вдень очікується від +14 до + 23 градусів. Найтепліше в неділю буде на півдні і заході країни. Дощі прогнозуються тільки в Донецькій, Луганській та Харківській областях, на решті території - без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть 8-13 градусів з позначкою "плюс".

Варто відзначити, що синоптики прогнозують 27 вересня в Україні переважно сонячну, осінню погоду, яку принесе повітряна маса з території Скандинавії.

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