Дізнайтеся, яке 28 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня
Православна церква 28 вересня вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готського. У народі свято назвали "Микита Гусятник".
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 28 вересня
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Микита Готський жив на березі Дунаю, після хрещення він проповідував своїм одноплемінникам християнство. А також викривав гріхи Атанаріха - правителя язичника.
За це Микиту заарештували і катували, намагалися змусити зректися Христа, але Проповідник був твердий. За це його вирішили спалити, але вогонь не торкнув Микиту. Згодом проповідник все одно був закатований, і його мощі були перенесені на територію Константинополя.
Які традиції на свято
У народі цей день називали Гусятник, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували.
У свою чергу, дикі гуси відлітали в теплі краї, а це означало, що мисливці виходили на останнє полювання в цьому році. Звичайно ж, головною стравою в цей день запечений гусак.
28 вересня починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки.
Щоб залучити удачу, необхідно позбутися 28 вересня від мотлоху і всього того, чим ви давно не користуєтеся.
Головні заборони
У цей день не радили забиратися в будинку, виносити на вулицю якісь речі або щось позичати сусідам - це могло призвести до збитків.
Наші предки вірили: якщо лаяти себе в цей день, всі наступні кроки виявляться помилковими. Якщо ж хвалитися своїми досягненнями, найближчим часом від них не залишиться і сліду.
Не рекомендується в цей вівторок надягати старі або брудні речі. В іншому випадку хвороби почнуть липнути з страхітливою швидкістю.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день
- дощить - весна буде пізньою і сирою;
- багато мурашників - зима буде холодною.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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