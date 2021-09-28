У Полтавській області безвісти зниклого 19-річного хлопця знайшли мертвим.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За даними правоохоронців, мертвого хлопця виявили в лісі. Його тіло знаходилося в кілометрі від будинку, де він жив. Хлопець жив у селищі Шишаки. Про те, що він зник, правоохоронцям повідомили його рідні. Юнак зник у ніч 25-26 вересня. Поліцейські почали пошуки хлопця. У них також брали участь місцеві жителі, волонтери, друзі та рідні.

Юнака розшукували добу. Його виявили в яру посеред лісу. Як і чому загинув хлопець-невідомо. Зовнішніх ознак, що свідчать про насильницьку смерть, на тілі юнака не знайшли. Але це поки тільки попередня інформація. Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за кримінальною статтею»умисне вбивство". Наразі слідчі встановлюють обставини та причини трагедії.

Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті двоє чоловіків вирушили за грибами в ліс і їх знайшли мертвими. Загиблі зникли в різних районах. Відомо також, що вони в раніше час пішли в ліс. Відносно недавно почали шукати першого загиблого. Другий чоловік зник два місяці тому. Рятувальники не назвали причину смерті чоловіків.