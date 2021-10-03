Певній категорії громадян обіцяють допомогу для оплати комунальних послуг у розмірі до 10 тисяч гривень на місяць

Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розкрив, хто може розраховувати на такі суми в цьому опалювальному сезоні. Мова про багатодітні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

За словами заступника міністра, на сьогодні призначення виплат відбувається в індивідуальному порядку і залежить від розміру доходу і плати за послуги ЖКГ.

«Зокрема, для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які займають велику житлову площу, розмір субсидій в опалювальному сезоні 2021-2022 років буде складати до 10 000 гривень», - повідомив Музиченко.

Зазначимо, в середньому одержувачам субсидій в Україні в неопалювальний сезон "капає" від держави 300-350 гривень на місяць на оплату комуналки, але з включенням опалення суми зростають до двох тисяч (часом, може доходити і до 3-5 тисяч гривень, залежно від складу домогосподарства, рівня споживання послуг і розміру тарифів).

Також Музиченко нагадав, що субсидія перераховується людині в тому місяці, за який потрібно заплатити житлово-комунальні послуги. Держава 1-2 числа направляє кошти в регіони і після 4-го вони повинні надійти субсидіантам.

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