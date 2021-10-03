Але будуть і послаблення

Найближчим часом в Україні збільшиться перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню

Відповідну ініціативу зараз розглядають в уряді. Мінекономіки оприлюднило проект змін для Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

Варто відзначити, що цей список створювався ще в 1994 році, і з тих пір не переглядався. Автори нової ініціативи вказали на те, що він давно застарів і не враховує зміни в законодавстві країни, прийняті за останні роки, а також сучасні реалії України.

У зв'язку з цим в уряді пропонують доповнити список товарів, які українці не зможуть повертати в магазин після покупки.

Зокрема, тютюн та тютюнові вироби хочуть виділити в окрему групу у відповідному переліку.

Крім того, українцям заборонять повертати:

всі продовольчі товари;

ветеринарні препарати;

тварин і рослини;

кормові матеріали, Насіння, Посадковий матеріал;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, Мундштуки на сигари і сигарети і їх частини.

Однак, автори ініціативи також пропонують зробити і деякі послаблення. Так, покупцям хочуть дозволити повертати товари, які були упаковані в герметичну упаковку. При цьому вона повинна бути цілою. Зазначається, що це дозволить підприємцям уникнути збитків, адже повторний продаж товару в неушкодженій герметичній упаковці не порушує санітарні правила.

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