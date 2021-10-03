Найближчим часом в Україні збільшиться перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню
Відповідну ініціативу зараз розглядають в уряді. Мінекономіки оприлюднило проект змін для Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).
Варто відзначити, що цей список створювався ще в 1994 році, і з тих пір не переглядався. Автори нової ініціативи вказали на те, що він давно застарів і не враховує зміни в законодавстві країни, прийняті за останні роки, а також сучасні реалії України.
У зв'язку з цим в уряді пропонують доповнити список товарів, які українці не зможуть повертати в магазин після покупки.
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Зокрема, тютюн та тютюнові вироби хочуть виділити в окрему групу у відповідному переліку.
Крім того, українцям заборонять повертати:
- всі продовольчі товари;
- ветеринарні препарати;
- тварин і рослини;
- кормові матеріали, Насіння, Посадковий матеріал;
- рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, Мундштуки на сигари і сигарети і їх частини.
Однак, автори ініціативи також пропонують зробити і деякі послаблення. Так, покупцям хочуть дозволити повертати товари, які були упаковані в герметичну упаковку. При цьому вона повинна бути цілою. Зазначається, що це дозволить підприємцям уникнути збитків, адже повторний продаж товару в неушкодженій герметичній упаковці не порушує санітарні правила.
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