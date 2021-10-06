До чого готуватися українцям

Глава Кабміну Денис Шмигаль розповів про нові правила "червоної зони", в яку найближчими днями можуть потрапити кілька областей України.

Заява Шмигаля опублікована в його Телеграм-каналі.

За словами прем'єра, перехід до "червоної зони" означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Шмигаль підкреслив, що власники бізнесу повинні будуть самі перевіряти наявність відповідних сертифікатів, і потребував поставитися до правил з усією серйозністю.

У свою чергу, поліція та інші уповноважені органи, завдяки програмному софту, зможуть проводити перевірки, як дотримуються ці правила.

Також глава Кабміну уточнив, що навчальні заклади в "червоній зоні" працюватимуть оффлайн, тільки якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в звичайному, очному форматі.

Раніше ми розповідали, що в Україні спалахнули карантинні бунти. Зокрема, жителі Одещини вийшли на протест проти закриття шкіл. Батьки учнів зажадали скасувати "дистанціонку" і повернути звичайні заняття.

Кілька десятків людей зібралися біля Кілійської міської ради з плакатами, які свідчили: «Поверніть дітей за парти», «Ні дистанційному навчанню».

Нагадаємо, що карантинні бунти прокотилися з новою силою, кадри

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