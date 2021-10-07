Співачка Анжеліка Варум заявила, що відмовилася від поїздок до Криму.
Про це вона повідомила в інтерв'ю Ірині Шихман.
"Я не можу поїхати в Крим, інакше я потраплю в чорні списки і не приїду до Львова. У мене там рідні, бабусина сестра 96 років, ну колись її треба відвідувати. Там могили, за якими тільки я доглядаю", - заявила Варум.
Крім того, Варум порівняла з божевільним будинком нинішні відносини між РФ і Україною, також вона вважає ці народи схожими і рідними.
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Раніше повідомлялося, що батько 52-річного російського співака Леоніда Агутіна був госпіталізований у важкому стані.
У 85-річного Миколи Петровича-важка форма китайського вірусу. Батько співака отримав позитивний тест, два наступні тести показали відсутність вірусу. Притому що весь цей час Агутін-старший відчував себе не дуже.
Лікарі підтвердили вірусну пневмонію і знову взяли мазок. Рівень насичення крові киснем опустився до 90%. Агутін входить до групи ризику, зараз медики намагаються стабілізувати його стан.
Нагадаємо, Анжеліка Варум потрясла новою зовнішністю:» страшне воскове Чудовисько без віку", фото.
Також Politeka писала, що чоловік Анжеліки Варум потрапив в Україну в"чистилище".