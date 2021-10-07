Верховна Рада України на засіданні в четвер, 7 жовтня, прийняла рішення щодо відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

За відставку проголосували 284 нардепів. Рішення прийнято.

Проти голосували 74 парламентарі.

5 жовтня, парламент відсторонив Разумкова від ведення пленарних засідань. За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, це сталося через порушення Разумковим регламенту під час погоджувальної ради 4 жовтня.

Нагадаємо, 30 Вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Глава фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв'язаною Разумковим, і відмінністю в поглядах.

2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" в Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова.

Сам Разумков ініціював зустріч з однопартійцями, на якій хотів обговорити існуючі до нього претензії, проте "слуги народу" від такої зустрічі відмовились.

Разумков був спікером ВР з 29 серпня 2019 року. До цього з 27 травня по 10 листопада 2019 року він був лідером партії "Слуга народу".

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