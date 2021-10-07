Керівники навчальних закладів у Львові та області вважають, що це покращить здоров'я всіх школярів, оскільки на уроках дітки завжди малорухливі.

Зокрема, було прийнято рішення, що львівські першокласники тепер вчитимуться писати стоячи.

Як пише Vgorode, ініціативу підтримали у кількох шкільних закладах Львова і там встановили парти-конторки.

Парта-конторка - це високий письмовий стіл з похилою стільницею для роботи стоячи або сидячи, робота за конторкою допомагає дитині зберегти поставу і зір, вона є профілактикою також інших "шкільних" захворювань

Вчителі у Львові не змушують дітей весь час стояти, а тільки рекомендують регулярно міняти свою позу. Парти-конторки залишаться з дітьми до 11 класу.

Організатори заходу відзначають, що згідно з медичними дослідженнями, більше 80% часу поза сном діти проводять в сидячому положенні. Це негативно впливає на їхнє здоров'я.

В Україні почали вивчати іноземний досвід по боротьбі з малорухливістю в школах ще в 2018 році. За кордоном використовуються так звані парти-конторки. Схожі проекти діють у Великобританії, Німеччині, Японії, Австралії та США.

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