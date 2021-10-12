Погода в Україні різко погіршиться з приходом дощів і зниженням температури, проте поки це торкнеться тільки частина областей, повідомляють синоптики.

Про те, якою буде погода в Україні 12 жовтня, розповіли в Укргідрометцентрі. Згідно з прогнозом синоптиків, з вівторка по четвер над нашою країною буде проходити циклон, який рухається з південного заходу на південний схід. Він принесе з собою сильні опади і похолодання.

У вівторок дощі накриють всю Західну Україну і Одеську область. У тих же областях очікується похолодання. Правда, поки воно буде незначним.

Так, у західних областях вночі очікується від +2 до +7 градусів, а вдень – від +9 до + 13.

На півночі нічні температури коливатимуться від +2 до +4, а Денні – від +11 до + 13.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 2...+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +10 ... +14.

На сході вночі очікується від + 4 до +7 градусів, а вдень – від +12 до + 17.

На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть від + 5 до +8 градусів, а вдень – від +13 до + 19.

Нагадаємо, початок тижня принесе в Україну похолодання і заморозки.

Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко зміниться, з'явився прогноз.

Також Politeka писала, що морози і сильний вітер випробують українців на міцність.