Погода в Україні різко погіршиться з приходом дощів і зниженням температури, проте поки це торкнеться тільки частина областей, повідомляють синоптики.

Про те, якою буде погода в Україні 12 жовтня, розповіли в Укргідрометцентрі. Згідно з прогнозом синоптиків, з вівторка по четвер над нашою країною буде проходити циклон, який рухається з південного заходу на південний схід. Він принесе з собою сильні опади і похолодання.

У вівторок дощі накриють всю Західну Україну і Одеську область. У тих же областях очікується похолодання. Правда, поки воно буде незначним.

Так, у західних областях вночі очікується від +2 до +7 градусів, а вдень – від +9 до + 13.

погода, дощ, осінь, весна, негода, скрін

Популярні новини зараз

Софія Ротару в повітряній сукні "нареченої" вразила гарною фігурою: "Мадонна!"

До транспорту пускатимуть лише щеплених: у Кабміні готують нові обмеження

Зірка "1+1" Лідія Таран вразила сумою, витраченою на захоплення дочки: можна було б купити квартиру

Сотні українців прийшли попрощатися з нардепом Антоном Поляковим, фото: як проходить церемонія

Горбунов в одних плавках показав, як потрібно виглядати в 51 рік: "А море-море"
Показати ще

На півночі нічні температури коливатимуться від +2 до +4, а Денні – від +11 до + 13.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 2...+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +10 ... +14.

На сході вночі очікується від + 4 до +7 градусів, а вдень – від +12 до + 17.

На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть від + 5 до +8 градусів, а вдень – від +13 до + 19.

Нагадаємо, початок тижня принесе в Україну похолодання і заморозки.

Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко зміниться, з'явився прогноз.

Також Politeka писала, що морози і сильний вітер випробують українців на міцність.