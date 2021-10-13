Погода в Україні різко погіршиться: в країну прийдуть сильні осінні зливи, а частина областей накриють густі тумани, про що попередили синоптики.

В Укргідрометцентрі і ДСНС попередили українців про небезпечне погіршення погоди в середу, 13 жовтня.

Так, рятувальники ДСНС попередили про те, що вранці і вночі жителям західних областей варто бути готовими до густого туману, через який видимість знизиться до 200-500 м.

А ось Одеську і Миколаївську області протягом дня накриють сильні зливи. Рясні опади також очікуються в більшості областей. Сухо буде тільки на Заході за винятком Закарпаття, де також пройде невеликий дощ.

Варто відзначити, що опади не затримаються в Україні на довго: вже в четвер Хмари розійдуться, і українців чекатиме сонячний день без дощів.

Істотного похолодання в середу не очікується: температура в середньому по країні залишиться без особливих змін.

На півночі нічні температури коливатимуться від + 5 до +7 градусів, а Денні – від +9 до + 12.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +5 градусів, а вдень – від +8 до + 12.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 4...+7 градусів, а вдень повітря прогріється до +9 ... +15.

У східних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 5 до +9 градусів, а вдень – від +11 до + 17.

У південних областях вночі очікується від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +10 до + 17.

Відзначимо, що найближчі ночі в Україні обійдуться без заморозків і різкого зниження температури.

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