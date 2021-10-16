З 1 січня наступного року в Україні підвищать заробітну плату для деяких категорій українців - оклади зростуть до 20 000 гривень на місяць.

Йдеться про підвищення заробітних плат представникам однієї з найважливішої професії в будь-якій державі. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Так, з 1 січня 2022 року в Україні підвищать зарплату всім медичним працівникам. Оклади середнього медичного персоналу підвищать до 13 500 гривень, лікарі отримуватимуть за свою працю по 20 000 гривень щомісяця.

"Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути у медичних працівників", - заявив Ляшко.

Віктор Ляшко також зазначив, що підвищення зарплат торкнеться всіх медичних працівників і лікарів, які працюють за програмою медичних гарантій.

Варто відзначити, що в держбюджеті на 2022 рік закладено невелике зростання мінімальної зарплати.

Так, наступного року "мінімалка" виростить на 200 грн з жовтня: 1 січня мінімальна зарплата складе 6500 грн, а з 1 жовтня - 6700 грн.

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