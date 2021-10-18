Фермери масово знищують на полях урожай помідорів-названа причина.

У Херсонській області очевидці зняли на відео поле, всіяне горами помідорів.

Фермерам невигідно їх вивозити і продавати, адже і так цього року вони зазнали великих матеріальних збитків. Мабуть, овочі стало простіше викинути, ніж продати.

Відео зняли в районі Голої Пристані на Херсонщині-тут займаються також виготовленням томатної пасти.

"У Херсонській області очевидці зняли поле, всіяне горами помідорами. Судячи з усього, таким неліквідом залишається тільки "удобрити " землю", - написав автор поста.

Раніше повідомлялося, що ціна на виноград в Україні впала до мінімальних меж, тому деякі виробники припустили, що вигідніше було б знищувати урожай на полях.

В середньому оптом кілограм винограду можна придбати за 24.98 грн. Рік тому цей показник був в два рази вище нинішнього.

Якщо говорити про чорні сорти винограду, то їх в оптовій торгівлі продають трохи дорожче. За кілограм доведеться віддати в середньому 27,37 грн.

Оптовики готові до більш суттєвих витрат, проте навіть незначне підвищення цін не дозволить людям, які займаються вирощуванням винограду, покрити витрати і піти від майбутніх колосальних збитків.

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