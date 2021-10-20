Російський актор і режисер Ігор Угольников заявив, що був готовий в 2014 році відвоювати Крим на танку - таким чином він хотів підтримати окупацію українського півострова Росією.

Ігор Угольников зробив таку скандальну заяву в одному з інтерв'ю, яке дав ютуб-каналу Юрія Дудя.

"Я безумовно підтримав Крим (незаконну анексію Росією), і якби було треба, то сам туди поїхав би - на танку або всередині, якщо потрібно було б комусь щось пояснювати", - заявив Угольников.

Він не тільки готовий був в'їхати в Крим на танку, а також активно підтримує агресивну політику президента Росії Володимира Путіна щодо України, про що неодноразово говорив в інтерв'ю для російських ЗМІ.

Угольников відомий як кіноактор і ведучий програм "Обидва-на!", "Оба-на! Кут-шоу", "Доктор кут" і "Добрий вечір" в першій половині 1990-х років.

В Україні 2 липня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо російських 60 артистів, які виступали в окупованому Криму, серед яких також значився Ігор Угольников.

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